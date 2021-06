Re: Reiches Land - Arme Kinder - Soziale Not in Großbritannien

Ein Leben in Armut, mitten im reichen Großbritannien. Der sechsjährige Noah und sein Bruder gehören zu den über vier Millionen Kinder, die auf der Insel in Armut leben. In den letzten fünf Jahren sind 500.000 Kinder dazugekommen ...

