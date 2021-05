Re: Starkregen und Sturzfluten - Sind wir vorbereitet?

Am 1. Juni 2021 begeht Simbach am Inn in Niederbayern ein trauriges Jubiläum. Sieben Menschen kamen vor fünf Jahren bei einem Jahrhundert-Hochwasser ums Leben. Die Katastrophe hat sich den Einwohnern tief ins Gedächtnis gebrannt. Die Angst, dass sich di...

32 min 32 min 19.05.2021 19.05.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 26.05.2021 Video herunterladen