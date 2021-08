Skandinavien: Der Ruf der Natur - Die Ringelrobbe

In dieser Folge: Die Saimaa-Ringelrobbe lebt im finnischen Saimaa-Seensystem und ist eine der bedrohtesten Robbenarten der Welt. In den 70ern wurde die Population mit aktiven Schutzmaßnahmen in letzter Minute vor dem Aussterben bewahrt und auf 300 Tiere...

42 min 42 min 19.08.2021 19.08.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 26.08.2021 Video herunterladen