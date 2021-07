Stromaufwärts! Europas Wasserwege - Auf dem Po durch Norditalien

Unterwegs auf Wasserwegen in fünf europäischen Regionen. Dokureihe. In dieser Folge führt die Reise durch den Norden Italiens. Sie beginnt in der Lagunenstadt Venedig, wo Gezeitenwächter Marco Favaro täglich Wetter und Wasserpegel im Blick haben muss. W...

43 min 43 min 27.07.2021 27.07.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 03.08.2021, innerhalb der EU Video herunterladen