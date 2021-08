Turmfalken - Unsichtbare Nachbarn

Zwei Turmfalkenpaare mit dramatischer Brutsaison, geprägt von der Nachlässigkeit des Männchens und extremen Wetterbedingungen. Neben der Brutsaison in der Stadt kann der Zuschauer auch verschiedene europäische Vogelarten in ihrer natürlichen Umgebung be...

50 min 50 min 07.08.2021 07.08.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 14.08.2021, in Deutschland Video herunterladen