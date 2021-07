Unter der Lupe - 3 Maler, 9 Werke - Barock

Kunstprogramm für Kinder. In dieser Folge: Der Barock ist ein prächtiger und üppiger Kunststil, dessen Blütezeit in Europa vom Beginn des 17. Jahrhunderts bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts reichte. Diese Folge stellt die drei herausragenden Barockma...

13 min 13 min 04.07.2021 04.07.2021 UT UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 11.07.2021, in Deutschland, Österreich, Schweiz Video herunterladen