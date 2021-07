Unter der Lupe - 3 Maler, 9 Werke - Symbolismus

Die bekanntesten Maler der Welt, ihre Meisterwerke und Geschichten über deren Entstehung. Kinderserie. In dieser Folge: Der Symbolismus entstand Ende des 19. Jahrhunderts in Frankreich, Russland und Belgien als Strömung in der Literatur und anderen Kuns...

13 min 13 min 04.07.2021 04.07.2021 UT UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 11.07.2021, in Deutschland, Österreich, Schweiz Video herunterladen