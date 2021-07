Verschollene Filmschätze - 1998. Frankreich ist Fußball-Weltmeister

Dokureihe und Sammlung bedeutender historischer Aufnahmen. In dieser Folge: Am 12. Juli 1998 gewann die französische Nationalmannschaft die Fußball-Weltmeisterschaft. Am selben Abend feierten über eine Million Fans in Paris den Titelgewinn im eigenen La...

26 min 26 min 03.07.2021 03.07.2021 UT UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 10.07.2021, innerhalb der EU Video herunterladen