Vox Pop - Wettrüsten im All: Um jeden Preis?

Das Weltall ist stark umkämpft. Von 2011 bis 2020 nahm die Zahl der Satelliten jährlich um das Sechzehnfache zu. Und da nun auch private Unternehmen mitmischen wollen, steigt die Zahl an Raumfahrzeugen im All noch rasanter an. Was sind die Folgen? Zu Ga...

28 min 28 min 23.05.2021 23.05.2021 UT UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 30.05.2021, innerhalb der EU Video herunterladen