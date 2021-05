Wer nicht fragt, stirbt dumm! - Das Fossil Donald Trump

Die Serie mit Professor Schnauzbart ist todkomisches Schulfernsehen für Erwachsene oder auch schräge Wissenschaft für Oberschlaue. In dieser Folge will Donald Trump wissen, wie er nach seinem Tod ein hübsches Fossil werden kann. Fuck off – was für eine ...

3 min 3 min 31.05.2021 31.05.2021 UT UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 07.06.2021, in Deutschland, Österreich, Schweiz Video herunterladen