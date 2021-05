Wer nicht fragt, stirbt dumm! - Verstrahlte Superhelden

Die Serie mit Professor Schnauzbart ist todkomisches Schulfernsehen für Erwachsene oder auch schräge Wissenschaft für Oberschlaue. In dieser Folge: Wenn man sich so richtig verstrahlen lässt, wird man dann zum Superhelden mit Superkräften? In Hollywood ...

3 min 3 min 24.05.2021 24.05.2021 UT UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 31.05.2021, in Deutschland, Österreich, Schweiz Video herunterladen