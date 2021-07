Wer nicht fragt, stirbt dumm! - Warum ist nicht jeder fotogen?

Schräges Schulfernsehen für Erwachsene. In dieser Folge: Ein Foto kann wahre Schönheit einfangen, aber auch die hässliche Wahrheit zeigen. Doch warum sind manche Menschen nicht fotogen? Liegt das am Gehirn des Betrachters oder an der Technik?

3 min 3 min 02.07.2021 02.07.2021 UT UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 09.07.2021, in Deutschland, Österreich, Schweiz Video herunterladen