Wildes Deutschland - Die Rhön

"Wildes Deutschland" entführt diesmal in das Biosphärenreservat Rhön, einem Mittelgebirge im Dreiländereck Bayern, Hessen und Thüringen. In den Kernzonen des UNESCO-Biosphärenreservats sollen die Wälder wieder zum Urwald werden. Wälder, in denen die Nat...

43 min 43 min 02.09.2021 02.09.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 09.09.2021 Video herunterladen