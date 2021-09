Wildes Österreich - Die Kraft des Wassers - Im Fluss der Zeit

Diese Folge entführt den Besucher in unbekannte, wilde Welten Österreichs. In tiefen Wäldern springen Entenküken von hohen Bäumen um schwimmen zu lernen, in unzugänglichen Klammen hat eine Urform der Forelle überlebt und in reißenden Wildflüssen hat das...

51 min 51 min 08.09.2021 08.09.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 15.09.2021, in Deutschland, Österreich, Schweiz Video herunterladen