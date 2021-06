Xenius: Krebs - Junge Menschen brauchen Unterstützung

In Deutschland erkranken jährlich 16.500 junge Menschen im Alter zwischen 18 und 39 Jahren an Krebs, in Frankreich sind es 12.500. Was viele nicht vermuten: Über 80 Prozent von ihnen können dauerhaft geheilt werden. Doch junge Menschen, die von Krebs be...

26 min 26 min 30.06.2021 30.06.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 07.07.2021 Video herunterladen