Xenius: Tiny Houses - Wohntrend im Fokus

Die Selbstbeschränkung des Wohnraums in Tiny Houses ist eine zukunftsweisende Idee. Die "Xenius"-Moderatoren Adrian Pflug und Emilie Langlade legen in einer Schreinerei selbst Hand an und informieren sich über die Vor- und Nachteile des Wohntrends.

25 min 25 min 11.06.2021 11.06.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 18.06.2021, innerhalb der EU Video herunterladen