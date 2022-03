Re: Danny und die gute Küche - Ein Australier begeistert ein italienisches Dorf

Mitten in der Pandemie hat Danny McCubbin eine Nachbarschaftsküche in Mussomeli auf Sizilien eröffnet. In der wirtschaftlich hart getroffenen Stadt bietet er nicht nur Essen für sozial schwache Menschen an, sondern schafft einen Raum, in der sich alle a...

Videolänge: 32 min Datum: 29.03.2022 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 28.04.2022, von 20 bis 6 Uhr Video herunterladen