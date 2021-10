Re: Schulschluss in Serbien - Wenn auf dem Land nichts mehr geht

In Serbien wurden in den letzten zehn Jahren 223 Dorf-Schulen geschlossen. Macht die Schule in Temska dicht, müssen die verbliebenen Familien in die Stadt ziehen oder auf Schulbildung für ihre Kinder verzichten. Schulbusse fahren nur in den seltensten F...

Videolänge: 32 min Datum: 27.09.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 27.10.2021 Video herunterladen