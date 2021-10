Re: Überleben unter Islamisten - Die Taliban an der Macht

Direkt nach der Machtergreifung der Taliban berichtete "ARTE Re:" im August über Ortskräfte der Bundeswehr in Panik und Afghan:innen, die voller Angst in die Zukunft schauten. Sechs Wochen später ist das Team wieder vor Ort, um herauszufinden, was aus i...

Videolänge: 32 min Datum: 12.10.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 12.11.2021, innerhalb der EU Video herunterladen