Die Kaviar-Connection (2/2) - Die Bestechungsmaschine

Wie Diktatoren in Zentralasien und im Kaukasus westliche Politiker bestechen. Die zweite Folge deckt die "Hard Power" in Aserbaidschan auf: ob in Form von Offshore-Gesellschaften, Geldkoffern oder Goldschmuck. Sie zeigt,

Videolänge: 54 min Datum: 29.09.2021 : UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 28.10.2021, innerhalb der EU Video herunterladen