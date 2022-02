Doris - Liebe auf den dritten Blick

Was wenn man kurz vor seinem 45. Geburtstag realisiert, dass das eigene Leben nicht so ist, wie man es sich mal vorgestellt hat? So geht es der geschiedenen Mutter Doris, die sowohl privat wie auch beruflich in der Sackgasse steckt. Auch den Glauben an ...

Videolänge: 85 min Datum: 14.02.2022 : UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 16.03.2022, in Deutschland, Österreich, Schweiz Video herunterladen