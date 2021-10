Karl Marx und seine Erben

Ein Denker, an dem sich bis heute die Geister scheiden: In den vergangenen hundert Jahren vollzogen sich dramatische Gesellschaftsumwälzungen im Namen von Karl Marx' Theorien. In Westeuropa ließen sich die Studentenbewegung von 1968 und die Eurokommunis...

Videolänge: 52 min Datum: 24.09.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 26.10.2021, in Deutschland Video herunterladen