Pestizide: Europas zynischer Giftexport

Der Dokumentarfilm geht dem Umgang mit Pestiziden nach, die in Europa verboten sind und in Länder exportiert werden, in denen ihr Einsatz trotz hoher Schadwirkung erlaubt ist – vor allem nach Brasilien. Von hier aus werden die Rückstände der Gifte in Or...

Videolänge: 81 min Datum: 05.07.2022 : UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 04.08.2022, innerhalb der EU Video herunterladen