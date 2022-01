Pink Floyd: Delicate Sound of Thunder

ARTE zeigt den spektakulären Konzertfilm von Pink Floyd auf ihrer "A Momentary Lapse Of Reason"-Tour im Jahr 1989. Gefilmt wurde mit 27 Kameras in New Yorks Nassau Coliseum. David Gilmour, Rick Wright and Nick Mason zeigten sich in Bestform und präsenti...

Videolänge: 89 min Datum: 28.01.2022 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 27.02.2022, in Deutschland, Österreich, Schweiz Video herunterladen