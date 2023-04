Chaos City Wrestling

Wrestling – das ist brutaler Kampf und große Show in einem. Die Newcomer Loki und Milad trainieren regelmäßig in der Berliner Wrestlingschule. Sie fiebern ihrem ersten Auftritt entgegen. Vor dem Kampf in der Arena entsteht die Choreographie: die Rollenverteilung in Gut und Böse. Dann kann der Showdown in Kreuzberg beginnen.