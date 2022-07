An den schmalen Uferstreifen der oberitalienischen Seen leben Mensch und Natur seit Jahrtausenden eng zusammen. Die Dokureihe präsentiert diese eindrucksvollen Naturräume im Wechsel der Jahreszeiten und gibt gleichzeitig einen Einblick in das Leben der Menschen, die an den Ufern der Seen, jenseits der Alpen, ihre Heimat gefunden haben.