Jenseits der Alpen - Am Comer See

Die oberitalienischen Seen gelten als Sehnsuchtsorte. Die Reihe zeigt die fünf größten unter ihnen. In dieser Folge: Unter den Oberitalienischen Seen gilt der Comer See als der schillerndste. In den millionenschweren Villen mit Seezugang residieren viel...

Videolänge: 32 min Datum: 11.07.2022 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 11.08.2022, in Deutschland, Österreich, Schweiz Video herunterladen