Jenseits der Alpen - Am Luganer See

Die oberitalienischen Seen gelten als Sehnsuchtsorte. Die Reihe zeigt die fünf größten unter ihnen. In dieser Folge: Ein Korallenriff samt Meeresdinosaurier - so sah es vor 250 Millionen Jahren am Luganer See aus. Das Erbe dieser Zeit ist heute überall ...

Videolänge: 31 min Datum: 10.07.2022 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 10.08.2022, in Deutschland, Österreich, Schweiz Video herunterladen