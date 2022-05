Kulissen des Kultkinos

Auf den Spuren spektakulärer und magischer Geschichten: Der „Herr der Ringe" in Neuseeland, „Tiger & Dragon“ in China, Harry Potter in Schottland, Bridget Jones in London und Amélie Poulain in Paris – eine Reise zu den Drehorten der Filmklassiker und ihren Kulissen, von denen man einige noch bestaunen kann.