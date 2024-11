An keinem Ort einer Großstadt spiegelt sich die Vielfalt an Menschen und Kulturen so sehr wider wie in den Zügen, Tunneln und Schächten einer U-Bahn. Die Serie METROKOSMOS porträtiert europäische Städte aus der Perspektive der U-Bahn, Berlin, Prag, Paris, Wien und Neapel sind in der ersten Staffel mit dabei.