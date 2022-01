Muhammad Ali - Vierte Runde: Der Zauber bleibt (1974-2016)

"The Rumble in the Jungle" – so tauft Muhammad Ali den Kampf gegen den amtierenden Weltmeister George Foreman 1974 in Zaire. Ali schlägt Foreman und holt den Weltmeistertitel im Schwergewichtsboxen zurück. Für diesen Sieg erntet er internationalen Ruhm....

Videolänge: 93 min Datum: 11.01.2022 : UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 10.02.2022, in Deutschland Video herunterladen