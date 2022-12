Nepal - Dem Himmel nah

In Nepal sind die Wunder der Natur zum Greifen nah. Entlang des Mahendra-Highways, der wichtigsten Verkehrsachse des Landes, führt die zweiteilige Dokureihe durch das von Traditionen geprägte Land. Eine Reise zu den grünen Teeplantagen an der indischen Grenze, in den tropischen Dschungel mit seinen wilden Elefanten und in den Himalaya, wo die höchsten Berge der Welt bis in den Himmel ragen.