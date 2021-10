One Lane Bridge (1/6) - Ankunft

Neuseeland. Detective Ariki Davis tritt seine neue Stelle in Queenstown an. Gleich an seinem ersten Arbeitstag wird Ariki zu einem Todesfall an der berüchtigten Selbstmörder-Brücke One Lane Bridge gerufen, und schon bald schafft er es, seinen Chef durch...

Videolänge: 43 min Datum: 13.09.2021 : UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 16.10.2021, in Deutschland, Österreich, Schweiz Video herunterladen