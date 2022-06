Österreich im Wandel

In Österreich versuchen Einheimische, neue Wege zu gehen: In Tirol betreibt eine Yak-Züchterin sanfte Almbewirtschaftung und ein Taucher sucht die Bergseen der Region nach Müll ab. In Kärnten baut eine Ingenieurin Europas höchste Fischtreppe an der Drau. Und auch in Steiermark und Burgenland gestalten die Menschen mit Engagement und Kreativität die Zukunft ihrer Heimat.