Städte am Meer

Ob Vancouver, Kopenhagen oder Dakar - All diese urbanen Zentren gedeihen unter dem Einfluss der Meere vor ihrer Haustür. In Vancouver und Kopenhagen ist diese Nähe in Form einer starken Naturverbundenheit spürbar. Ihre Zukunft: grün und modern. Dakar, Westafrikas "Tor zur Welt", ist bunt, offen und dennoch reich an Tradition. Eine faszinierende Reise in Großstädte zwischen zwei Elementen.