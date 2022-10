Sternstunden der Musik - Der 11. September 2001 - Hélène Grimaud in London

Am 11. September 2001 gibt Hélène Grimaud Beethovens viertes Klavier-Konzert in London - unter dem Eindruck der einstürzenden Twin Tower in New York City. Pianistin und Orchester suchen Trost in der Musik – gegen den Schrecken wird das Konzert zu einer ...

Videolänge: 42 min Datum: 08.10.2022 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 08.11.2022, in Deutschland, Österreich, Schweiz Video herunterladen