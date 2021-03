Ab 18! Dazwischen Elsa

Ein Jahr nach dem Abitur weiß Elsa (21) noch immer nicht, wer oder was sie sein soll. Ihr Freund winkt mit der großen Freiheit im Ausland, die Eltern erwarten ein Studium. Doch was will Elsa? Sie ist unentschlossen und überfordert, es gibt so viele Opti...

29 min 29 min 15.03.2021 15.03.2021 Video verfügbar bis 11.09.2021 Video herunterladen