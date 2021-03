Aus der Traum? Die Amerikaner im Wahljahr (6/6) - Der Kampf geht weiter

In den Wochen nach der Wahl leben die US-Amerikaner*innen endgültig in zwei verschiedenen Realitäten. Während die Welt Joe Biden als Wahlsieger feiert, glauben die Trump-Anhänger weiter an einen Sieg ihres Präsidenten. Die Wahl ist zwar vorbei, doch die...

52 min 10.03.2021 Video verfügbar bis 16.04.2021