Belgien: Freiwillige helfen auf dem Friedhof - ARTE Reportage

Wegen der Covid-19 Pandemie dürfen die Leichen von Muslimen aus Hygienegründen nicht mehr von ihren Familien von Belgien aus in ihre Heimatländer überführt werden, so wie es ihre Tradition eigentlich verlangt. Dieser ARTE-Beitrag ist Teil von The Europ...

