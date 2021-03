Der Rutsch

Das Dorf Brienz im Albulatal rutscht pro Jahr 50 Zentimeter talwärts. Der Kanton muss im Frühjahr reagieren und setzt deshalb das ganze Dorf in die rote Zone. Das bedeutet: allgemeiner Baustopp. So etwas hat es noch nie gegeben in Graubünden. Der Film «...

