Unsichtbar - Die Klickarbeiter (4/4) - Ausgeklickt

Jenseits der Einzelgeschichten all dieser Klickarbeiter:innen entstehen Systeme und nehmen Gestalt an. Der Soziologe Antonio Casilli erzählt, was uns diese besonderen Schicksale über die moderne Welt und ihre scheinbar innovativen Arbeitsbedingungen sag...

29 min 29 min 19.03.2021 19.03.2021 UT UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 17.06.2021, innerhalb der EU Video herunterladen