Wald in Not: Was hilft dem grünen Patienten?

Was wäre, wenn sich große Teile unserer Landschaften in einigen Jahrzehnten in öde Brachen und Steppen verwandeln würden? Das "Wald-Untergangsszenario": inzwischen leider nicht nur Horrorvision, sondern eine realistische Möglichkeit. Den Extremwetterlag...

44 min 44 min 10.03.2021 10.03.2021 Video verfügbar bis 08.06.2021, innerhalb der EU Video herunterladen