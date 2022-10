Tiere, die mit ihren Reizen geizen - Aussehen ist nicht alles

In Wäldern, Bergen, Seen und Flüssen wimmelt es nur so von abstoßendem Getier: Raupen, Kröten, Schlangen und Spinnen versetzen so manche Menschen in Angst und Schrecken. Doch was viele als hässlich und furchterregend betiteln, kann diesen Tieren für Nah...

Videolänge: 43 min Datum: 21.10.2022 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 27.11.2022, innerhalb der EU Video herunterladen