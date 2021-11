Tierkinder der Wildnis

Die ersten Wochen des Lebens sind entscheidend. Tierkinder in Brasilien, Indien und Afrika lernen in der Schule des Lebens die Gesetze der Wildnis. In Brasilien balgt das Kapuzineräffchen Chico mit seinen Cousins. In Südafrika lernt die junge Löwin Chinga, sich in Spielkämpfen mit ihren Brüdern zu verteidigen, und in Namibia übt sich die junge Gepardin Usana im Sprint.