USA: Anhörungsbeginn nach Sturm aufs Kapitol

Bei der ersten Sitzung des Untersuchungsausschusses zum Angriff auf das Kapitol haben mehrere Polizisten am 27. Juli eindringlich ihre Erlebnisse während jener brutalen Attacke Anfang Januar geschildert. Biden übernahm ein tief gespaltenes und krisengeplagtes Land. Gleich zu Beginn seiner Amtszeit machte er mehrere Entscheidungen seines Vorgängers rückgängig. In diesem Dossier finden Sie eine Auswahl an Reportagen und Analysen zur Einordung der aktuellen Lage.