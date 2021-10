Im Sommer 2007 wird Tommi, der zweijährige Sohn der Familie Kurrti erschossen. Elias, der 12-jährige Nachbarsjunge, wird für den Tod des Kindes verantwortlich gemacht. 12 Jahre später erhalten die Kurttis einen anonymen Drohbrief und treffen während eines Urlaubs in ihrem Hotel auf einen Mann aus Zimmer 301, der aussieht wie Elias. Was ist, wenn er sich an der Familie rächen will?