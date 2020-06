aus:blick in die nächste Woche

von Kamran Safiarian

Am Montag will der Bundestag in einer Sondersitzung die Mehrwertsteuersenkung im Rahmen des Corona-Konjunkturpaketes verabschieden. Am Freitag entscheidet der Bundestag über das Kohleausstiegsgesetz. Das DFB-Pokalfinale am Samstag: als Geisterspiel.