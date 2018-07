Barrierefreie Angebote im ZDF

Aktuell bietet das ZDF nicht nur zur Fußball-Champions-League eine Live-Audiodeskription an, sondern zu allen Fußballspielen, die live im Hauptprogramm ausgestrahlt werden. Die Live-Kommentatoren Martin Feye und Johannes Karner berichten nicht nur über das Geschehen auf dem Platz: Neben der Stadionatmosphäre sind auch spezielle Bildbeschreibungen zu hören, die das Spiel für blinde und sehbehinderte Menschen erlebbarer machen. So werden Spielzüge exakt nachvollzogen, die Reaktionen der Zuschauer in Mimik und Gestik beschrieben sowie die Emotionen der Spieler und Trainer kommentiert.