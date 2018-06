Barrierefreie Angebote in den ZDF-Digitalkanälen

In den Jahren 2012 bis 2014 hat das ZDF seine barrierefreien Angebote deutlich ausgebaut. So wurde in diesen Jahren der Anteil der im Hauptprogramm untertitelten Sendungen von 40 Prozent auf nun rund 70 Prozent gesteigert. Die Zeitschiene zwischen 16.00 und 22.15 Uhr konnte dabei komplett mit Untertiteln versorgt werden. Menschen mit Behinderung wird somit eine aktive Medienteilnahme ermöglicht.