Wer wenig oder gar nicht sehen oder hören kann oder in seiner motorischen Beweglichkeit eingeschränkt ist, möchte gerne so gut wie möglich am Leben teilhaben. Das gilt auch für das Internet. Während viele unter Barrierefreiheit erst einmal verstehen, dass Räume so eingerichtet sind, dass man sich zum Beispiel mit einem Rollstuhl dort bewegen kann, ist das noch längst nicht alles. Menschen mit Einschränkungen möchten nicht nur das Fernsehprogramm möglichst barrierefrei verfolgen, sondern auch im Internet surfen, sich Texte anhören oder Videoinhalte konsumieren, um Teil der Gesellschaft zu sein.